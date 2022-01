LIVE Berrettini-Carreno Busta 7-5 7-6 | Australian Open 2022 in DIRETTA | l’azzurro conquista il secondo set a tie-break!

(Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio e diritto di. 15-15 Diritto vincente in risposta diz 15-0 Buona prima del. INIZIO TERZO SET FINESET 7-4SETVOLA SUL 2-0!!! 6-4 Errore sottorete delin uscita dal servizio. 6-3 Servizio e diritto dello spagnolo. 6-2 QUATTRO SET POINT!!!! Errore dello spagnolo in uscita dal servizio. 5-2 Ancora mini-break confermato da parte del romano. 4-2 SERVIZIO E DIRITTO LUNGOLINEA DI! 3-2 MINI-BREAK!!! Errore in uscita dal servizio dello spagnolo. 2-2 Servizio e diritto diagonale di. 2-1 Altro ...

Advertising

Eurosport_IT : Matteo Berrettini in campo! ?? Segui il match contro Carreno Busta LIVE su @discoveryplusIT ed… - infoitsport : Berrettini-Carreno Busta all'Australian Open, il risultato in diretta live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AustralianOpen Leone #Berrettini! L'azzurro si prende il #tiebreak del #secondoset e ora c… - MarcoBe55844347 : I risultati live dei tennisti italiani nella settimana giornata degli #AustralianOpen2022 ?? ?? Matteo #Berrettini è… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AustralianOpen E' una vera battaglia tra #Berrettini e #CarrenoBusta: il #secondoset va al #tiebreak! #live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

8.28 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sfida tra Matteoe Pablo Carreno Busta, valida per il quarto turno del torneo singolare maschile degli Australian Open ...Lunedì tocca a Sinner Matteochiede strada a Pablo Carreno Busta per centrare per la prima volta in carriera i quarti di finale agli Australian OpenIntanto i giocatori sono scesi in campo! 10.44 Pablo Carreno Busta è giunto sin qui dopo un tabellone complicato in cui ha perso tre parziali ma che gli ha permesso di eguagliare i piazzamenti del 201 ...Australian Open 2021, Berrettini-Carreno Busta in diretta live, seguite l'aggiornamento testuale in diretta del risultato della sfida ...