LIVE Berrettini-Carreno Busta 7-5 7-6 2-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il terzo set (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il diritto a sventaglio di Carreno dopo il rovescio diagonale del romano. 2-2 Carreno Busta SOPRAVVIVE E TIENE VIVO IL SECONDO SET! Game durissimo vinto dallo spagnolo che resiste alle bordate dell’azzurro. AD-40 Ottima prima dell’iberico. 40-40 COME STA GIOCANDO MATTEO!!!! l’azzurro continua a spingere con il diritto e costringe l’avversario all’errore con il rovescio lungolinea. AD-40 Servizio e diritto diagonale dell’iberico. 40-40 PARATA A RETE DI Berrettini! Attacco con il back e chiusura con la volée dell’azzurro. AD-40 Scappa via il back di rovescio di Berrettini dopo l’attacco di diritto dello spagnolo. 40-40 PUNTO PAZZESCO VINTO DA ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il diritto a sventaglio didopo il rovescio diagonale del romano. 2-2SOPRAVVIVE E TIENE VIVO IL SECONDO SET! Game durissimo vinto dallo spagnolo che resiste alle bordate del. AD-40 Ottima prima dell’iberico. 40-40 COME STA GIOCANDO MATTEO!!!!continua a spingere con il diritto e costringe l’avversario all’errore con il rovescio lungolinea. AD-40 Servizio e diritto diagonale dell’iberico. 40-40 PARATA A RETE DI! Attacco con il back e chiusura con la volée del. AD-40 Scappa via il back di rovescio didopo l’attacco di diritto dello spagnolo. 40-40 PUNTO PAZZESCO VINTO DA ...

