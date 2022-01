La Corea del Sud paga gli arretrati e debiti di Teheran all’Onu (Di domenica 23 gennaio 2022) La Corea del Sud ha utilizzato 18 milioni di dollari di fondi iraniani congelati nelle banche Coreane per saldare gli arretrati di Teheran sui bilanci delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato Seul, precisando che l’iniziativa consentirà all’Iran di recuperare rapidamente il suo diritto di voto alle Nazioni Unite. Il pagamento è stato effettuato venerdì in collaborazione con Stati Uniti e Onu, dopo che l’Iran aveva “richiesto urgentemente” alla Corea del Sud di pagare l’importo dovuto, ha spiegato il ministro delle finanze sudCoreano in una nota. L’ importo era il minimo degli arretrati dovuti da Teheran alle Nazioni Unite per poter recuperare il diritto di voto all’interno dell’Organizzazione, perso all’inizio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Ladel Sud ha utilizzato 18 milioni di dollari di fondi iraniani congelati nelle banchene per saldare glidisui bilanci delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato Seul, precisando che l’iniziativa consentirà all’Iran di recuperare rapidamente il suo diritto di voto alle Nazioni Unite. Ilmento è stato effettuato venerdì in collaborazione con Stati Uniti e Onu, dopo che l’Iran aveva “richiesto urgentemente” alladel Sud dire l’importo dovuto, ha spiegato il ministro delle finanze sudno in una nota. L’ importo era il minimo deglidovuti daalle Nazioni Unite per poter recuperare il diritto di voto all’interno dell’Organizzazione, perso all’inizio di ...

