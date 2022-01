Infortunio Chiesa, operazione riuscita: stabiliti i tempi di recupero (Di domenica 23 gennaio 2022) Reduce dal bruttissimo ko subito nel match contro la Roma, l’attaccante bianconero Federico Chiesa si è sottoposto nella giornata di oggi alla delicatissima operazione dovuta alla rottura del crociato. Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto che l’intervento, eseguito dal professore Christian Fink, è perfettamente riusciuto, e che i tempi di recupero previsti sono indicativamente di 7 mesi. Chiesa, Napoli, Serie A “Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I ... Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) Reduce dal bruttissimo ko subito nel match contro la Roma, l’attaccante bianconero Federicosi è sottoposto nella giornata di oggi alla delicatissimadovuta alla rottura del crociato. Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto che l’intervento, eseguito dal professore Christian Fink, è perfettamente riusciuto, e che idiprevisti sono indicativamente di 7 mesi., Napoli, Serie A “Federicoquesto pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I ...

