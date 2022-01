Golpe a Kiev? Londra accusa Mosca

(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’invasione, un. Secondo il ministero degli Esteri britannico la Russia ha intenzione di insediare al potere in Ucraina un politico filorusso con un colpo di Stato. “Abbiamo informazioni che indicano come il governo russo stia cercando di insediare aun leader filorusso mentre valuta se invadere e occupare l’Ucraina”, recita una nota del Foreign Office diffusa nella serata di sabato. Tra i “potenziali candidati” premier scelti dal Cremlino, avvisa la diplomazia d’Oltremanica, ci sarebbe l’ex deputato Yehvven Murayev. Ma anche altri politici con cui “l’intelligence russa mantiente contatti”. Tra i nomi elencati nel comunicato c’è l’ex vicepremier Serhiy Arbuzov, l’ex braccio destro del premier filorusso Viktor Yanukovich, Andriy Kluyev, Vladimir Sivkovich, già numero due del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale, e l’ex premier ...

Dopo l'invasione, un. Secondo il ministero degli Esteri britannico la Russia ha intenzione di insediare al potere ...che indicano come il governo russo stia cercando di insediare aun leader ...Scontri di fazioni di potere interne, con il presidente Zelensky che grida aluna settimana ... Scontro di fazioni interne E ieri aè cominciato il processo per tradimento contro Petro ...La primera partida de ayuda militar adicional prometida por EE.UU. a Ucrania ante las tensiones en la frontera con Rusia llegó ayer sábado a Kiev, informó la Embajada estadounidense en el país eslavo.Los veteranos ucranianos y los analistas militares dicen que el país no entregará territorio sin luchar esta vez, a diferencia de 2014 en Crimea.