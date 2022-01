Giulia Salemi, una domenica speciale con la piccola Margherita (VIDEO) (Di domenica 23 gennaio 2022) L’influencer e conduttrice Giulia Salemi si sta godendo un intenso pomeriggio di coccole insieme alla sorellina Margherita L’influencer e conduttrice Giulia Salemi sta continuando a realizzare importanti progetti nella sua brillante carriera. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 5 dove ha conquistato il cuore del giovane Pierpaolo Pretelli, Giulia non si è più fermata. Negli ultimi mesi ha debuttato come co-conduttrice nel nuovo format del GFVipParty insieme a Gaia Zorzi. Giulia tra un nuovo set ed un altro è sempre più impegnata e distante dalla sua famiglia. Anche in questo 2022 sarà un anno super ricco di novità per la dolce Salemi che ha già anticipato ai suoi milioni di fan che ci saranno tanti nuovi progetti. Giulia ... Leggi su 361magazine (Di domenica 23 gennaio 2022) L’influencer e conduttricesi sta godendo un intenso pomeriggio di coccole insieme alla sorellinaL’influencer e conduttricesta continuando a realizzare importanti progetti nella sua brillante carriera. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 5 dove ha conquistato il cuore del giovane Pierpaolo Pretelli,non si è più fermata. Negli ultimi mesi ha debuttato come co-conduttrice nel nuovo format del GFVipParty insieme a Gaia Zorzi.tra un nuovo set ed un altro è sempre più impegnata e distante dalla sua famiglia. Anche in questo 2022 sarà un anno super ricco di novità per la dolceche ha già anticipato ai suoi milioni di fan che ci saranno tanti nuovi progetti....

Advertising

GiuliaSalemi93 : Grazie a tutto il popolo del Twitter per questo riconoscimento che fa bene al morale di questo inizio 2022.??… - fanpage : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia d'oro del 2022. #PRELEMI - fanpage : I #prelemi sono davvero la coppia d'oro del 2022! - Dolores77501816 : RT @laurab__75: #prelemi Ecco chi È Giulia Salemi …un CUORICINO DI PANNA ..????????????cucciola sempre al tuo fianco ?? - Dolores77501816 : RT @imieibabbalei: Vi pregoooo ???? È come se Giulia si specchiasse e rivedesse se stessa ma in versione miniaturizzata! Perché two Salemi i… -