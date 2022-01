DIRETTA Napoli-Salernitana: segui la partita LIVE (Di domenica 23 gennaio 2022) Alle 15 spazio a ben tre match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano Napoli e Salernitana. Dopo aver rischiato di non giocare questa partita, alla fine Napoli e Salernitana riusciranno a scendere in campo. Superate le difficoltà legate al Covid, soprattutto per quanto riguarda la squadra di Colantuono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 gennaio 2022) Alle 15 spazio a ben tre match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano. Dopo aver rischiato di non giocare questa, alla fineriusciranno a scendere in campo. Superate le difficoltà legate al Covid, soprattutto per quanto riguarda la squadra di Colantuono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Salvato95551627 : RT @SkySport: Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #NapoliSalernitana #N… - sportli26181512 : Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Allo stadio Maradona si gioca il derby… - SkySport : Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA… - ottopagine : LIVE | Napoli- Salernitana, la diretta web del match #Salerno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Salernitana: live report, formazioni e dettagli -