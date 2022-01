Dal dentista gli danno il cappotto di un altro: lui va a fare shopping con carta di credito e contanti (Di domenica 23 gennaio 2022) THIENE - Trovato e arrestato dopo la furbata: un 42enne è stato colto in flagranza mentre faceva acquisti in un negozio utilizzando carte di credito non sue. L'allarme è arrivato da un gioielliere del ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) THIENE - Trovato e arrestato dopo la furbata: un 42enne è stato colto in flagranza mentre faceva acquisti in un negozio utilizzando carte dinon sue. L'allarme è arrivato da un gioielliere del ...

Advertising

saritaglia : Ma si può vivere dovendo andare dal dentista ogni 15 giorni (no) - KunGrax : RT @Psi0_: Questo a 10 anni aveva la dentatura di un tizio che ha speso un milione di euro dal dentista Fenomeno - obelix60919363 : @FBiasin E non deve nemmeno andare dal dentista - enricomariamor1 : @Smartitina Non andare dal dentista allora! - griffin_iena : Ma perché non aprono la bocca per parlare? Sembra che stanno dal dentista #cepostaperte -