Contagi Covid a Pioppo, niente lezioni per sanificazione (Di domenica 23 gennaio 2022) lezioni sospese per domani, 23 gannaio per gli studenti della scuola Margherita di Navarra di Pioppo. L’istituto scolastico lo ha appena annunciato tramite una comunicazione ufficiale nel proprio sito che, visti i diversi casi di positività che sono stati accertati negli ultimi giorni. “Si comunica che in data 24/01/2022, a causa del verificarsi di diversi (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 23 gennaio 2022)sospese per domani, 23 gannaio per gli studenti della scuola Margherita di Navarra di. L’istituto scolastico lo ha appena annunciato tramite una comunicazione ufficiale nel proprio sito che, visti i diversi casi di positività che sono stati accertati negli ultimi giorni. “Si comunica che in data 24/01/2022, a causa del verificarsi di diversi (Monrealelive.it)

