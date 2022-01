Ardea, “Non posso fare il vaccino e il Comune non mi aiuta”: chi è responsabile? (Di domenica 23 gennaio 2022) Ardea – “Ho 66 anni, abito a Colle Romito e sono solo, non ho nessuno a cui appoggiarmi, non ho la macchina e non ho soldi. Non so come fare per vaccinarmi. Perché il Comune di Ardea non apre un punto vaccini a Colle Romito?”. Queste le parole di un cittadino di Ardea che ha contattato il faro online per sollevare un problema e ricevere aiuto. Ma il Comune è davvero responsabile in questi casi? Questo signore non ha la possibilità di effettuare il vaccino anti-Covid. E’ solo e non vuole effettuare viaggi troppo lunghi con i mezzi pubblici: “Sono a piedi e senza possibilità finanziarie, prendo un autobus? E se poi mi sento male come torno a casa?”. Il 66enne, tra l’altro, ha già provato a vaccinarsi ma senza successo: “Il mese di agosto ero andato a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022)– “Ho 66 anni, abito a Colle Romito e sono solo, non ho nessuno a cui appoggiarmi, non ho la macchina e non ho soldi. Non so comeper vaccinarmi. Perché ildinon apre un punto vaccini a Colle Romito?”. Queste le parole di un cittadino diche ha contattato il faro online per sollevare un problema e ricevere aiuto. Ma ilè davveroin questi casi? Questo signore non ha la possibilità di effettuare ilanti-Covid. E’ solo e non vuole effettuare viaggi troppo lunghi con i mezzi pubblici: “Sono a piedi e senza possibilità finanziarie, prendo un autobus? E se poi mi sento male come torno a casa?”. Il 66enne, tra l’altro, ha già provato a vaccinarsi ma senza successo: “Il mese di agosto ero andato a ...

