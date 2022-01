Archive 81 – Universi Alernativi 2 | data di uscita e anticipazioni

(Di domenica 23 gennaio 2022)81 –Alternativi 2 Il 14 gennaio ha esordito su Netflix la prima stagione della serie horror e in molti si chiedono già quando uscirà la seconda stagione: tutti i dettagli Il 14 gennaio, ha esordito su Netflix81, la nuova serie horror composta da otto episodi. Si basa su un podcast di Daniel Powell e Marc Sollinger.81 –Alternativi (Fonte: Instagram)Un archivista, Dan, accetta di riparare delle videocassette danneggiate risalenti al 1994 ed è coinvolto nel vortice di un mistero che ruota attorno alla regista scomparsa, Melody, e a una setta satanica. Il giovane crede, infatti, di poter aiutare la ragazza e salvarla. I vecchi nastri, perciò, consentiranno a Dan di entrerà in contatto diretto con il passato, creando un collegamento con esso. ...

ugopaci : I rated Archive 81 - Universi alternativi (2022– ) 7/10 #IMDb - Screenweek : #Archive81 La serie di #RebeccaSonneshine dal podcast di Daniel Powell e Marc Sollinger, è un bignami di horror cos… - Screenweek : #Archive81 l'orrore cosmico sbarca su @NetflixIT La #recensione - Serietvitalia1 : ARCHIVE 81 Netflix Un archivista incaricato di restaurare una collezione di nastri si ritrova a ricostruire il lavo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Archive 81: l'orrore cosmico sbarca su Netflix – La recensione

Era attesa81 , la nuova serie horror in otto episodi adattata dall'omonimo podcast e distribuita su ... Era attesa e non ha deluso, con una costruzione fra suspance, mistero eparalleli ...La serie di Rebecca Sonneshine, dal podcast di Daniel Powell e Marc Sollinger, è un bignami di horror cosmico non senza buone idee...Le serie TV da guardare sulla piattaforma di streaming in questo nuovo fine settimana che va dal 21 al 23 febbraio 2022 ...Le migliori serie TV Netflix sui mondi paralleli: dal fenomeno Stranger Things alla recente Archive 81 – Universi alternativi.