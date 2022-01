Zebre | tanto sforzo e minimo risultato | il Worcester vince 26 - 36

(Di sabato 22 gennaio 2022) Un pacchetto di mischia dominante non basta alleper togliere finalmente lo zero dalla casella delle vittorie stagionali. Nel quarto turno di Challenge Cup, prima partita dopo l'avvicendamento ...

Challenge Cup, Zebre, tanto sforzo e minimo risultato: il Worcester vince 23-36 #rugby

La Gazzetta dello Sport

Secondo bonus ? Parlare di punti e classifiche nella situazione dellepuò sembrare superfluo e inutile, ma è comunque giusto sottolineare il punto di bonus offensivo conquistato per le quattro ...... dove si cresce. Senza nulla togliere alle, stanno passando un momento difficile, anche a causa del Covid. Noi ce la stiamo mettendo tutta per arrivare al top nella finestra del Sei ...Nel 4° turno della coppa europea, la franchigia di Parma è dominante in mischia ma spreca troppe occasioni, ottenendo solo il punto di bonus ...Mancano poche settimane al fischio d’inizio del Guinness Sei Nazioni 2022 di rugby e l’Italia guarda con sentimenti ambigui al torneo. Da un lato c’è l’entusiasmo di un gruppo giovanissimo e voglioso ...