Voleva rubare un’auto e poi ha sparato ai poliziotti (Di sabato 22 gennaio 2022) Panico questa mattina intorno alle 11.30 in viale Magna Grecia, nei pressi di un noto bar. Due poliziotti della squadra Volante sono rimasti feriti in un conflitto a fuoco con un malvivente. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il soggetto sia stato intercettato dopo una segnalazione pervenuta dalla Sala Operativa, in quanto aveva tentato di rubare un’auto di lusso. Raggiunto dalla polizia, alla vista degli agenti avrebbe aperto il fuoco. Sulla vicenda è intervenuto il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) per voce del suo segretario generale Fabio Conestà «Solidarietà e vicinanza ai colleghi che questa mattina sono rimasti feriti in una sparatoria. A loro i nostri auguri di pronta guarigione. Ci auguriamo che il soggetto fermato paghi con la giusta punizione per aver attentato alla vita di ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 22 gennaio 2022) Panico questa mattina intorno alle 11.30 in viale Magna Grecia, nei pressi di un noto bar. Duedella squadra Volante sono rimasti feriti in un conflitto a fuoco con un malvivente. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il soggetto sia stato intercettato dopo una segnalazione pervenuta dalla Sala Operativa, in quanto aveva tentato didi lusso. Raggiunto dalla polizia, alla vista degli agenti avrebbe aperto il fuoco. Sulla vicenda è intervenuto il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) per voce del suo segretario generale Fabio Conestà «Solidarietà e vicinanza ai colleghi che questa mattina sono rimasti feriti in unaria. A loro i nostri auguri di pronta guarigione. Ci auguriamo che il soggetto fermato paghi con la giusta punizione per aver attentato alla vita di ...

