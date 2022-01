Terremoto in Giappone | scossa magnitudo 6 6 | oltre 10 feriti

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’ di10il bilancio di un sisma di6.6 che ha colpito l’ovest ed il sud-ovest del. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Kyodo, secondo cui le autorità non hanno diramato l’allerta tsunami. L’epicentro delè stato rilevato a una profondità di 45 chilometri al largo della costa del, in un punto in cui si prevede che in futuro potrebbe verificarsi un enorme sisma con conseguente tsunami. Ladelè stata inferiore a 6.8, livello che avrebbe fatto scattare una riunione straordinaria del governo per valutarne gli effetti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Almeno 10 persone sono rimaste ferite lievemente in seguito a un terremoto di magnitudo 6.6 che ha colpito questa mattina il Giappone sud-occidentale: lo hanno reso noto le autorità locali, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News.

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Almeno 10 persone sono rimaste ferite lievemente in seguito a un terremoto di magnitudo 6.6 che ha colpito questa mattina il Giappone sud-occidentale: lo hanno reso noto le autorità locali. Diverse persone sono rimaste ferite in seguito a un terremoto di magnitudo 6.6 che ha colpito questa mattina il Giappone sud-occidentale.