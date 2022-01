Tennis | Australian Open Medvedev e Tsitsipas agli ottavi

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - Eurosport_IT : MATTEO STRA-TO-SFE-RI-CO! ???????? L’azzurro vince una maratona con Alcaraz al super tiebreak, agli ottavi ci va Berre… - FiorinoLuca : Tutta l'intervista qui ?? - sportface2016 : #AustralianOpen 2022, #CarrenoBusta: “Match con #Berrettini? Chiederò consiglio ad #Alcaraz” -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Australian

Eurosport IT

Nadal e i dubbi pre -Open In conferenza stampa, Nadal ha parlato delle sue condizioni fisiche e dei dubbi che lo hanno assalito prima dell'inizio degliOpen. 'Il torneo era a ...Il russo ha eliminato l'olandese Botic Van De Zandschulp, il greco il francese Paire MELBOURNE (AUSTRALIA) - Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale degliOpen, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il russo, testa di serie numero 2, si è imposto in tre set sull'olandese Botic Van De ...Si stanno giocando gli ultimi tre match del terzo turno degli Australian Open 2022 di tennis, ma dopo la vittoria di Matteo Berrettini stanno iniziando a cambiare gli equilibri nella top ten: andiamo ...Pubblico in esaltazione per i due aussie, ma i croati non gradiscono né il loro atteggiamento né quello dei tifosi: ...