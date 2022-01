Serie A, Inter-Venezia in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di sabato 22 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter-Venezia in streaming. La gara è uno degli anticipi della ventitreesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono riusciti a restare in testa alla classifica nonostante il pareggio contro l’Atalanta, grazie alla contemporanea sconfitta del Milan contro lo Spezia e ora puntano quindi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 22 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè uno degli anticipi della ventitreesima giornata diA. I nerazzurri sono riusciti a restare in testa alla classifica nonostante il pareggio contro l’Atalanta, grazie alla contemporanea sconfitta del Milan contro lo Spezia e ora puntano quindi L'articolo

Advertising

TuttoMercatoWeb : Napoli, Lozano non ha dubbi: 'Siamo superiori all'Inter, possiamo vincere lo scudetto' - Gazzetta_it : San Siro sotto stress: l'erba soffre ma la rizollatura non è semplice - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter-Venezia si gioca: ultimo giro di tamponi negativo, i lagunari saranno al Meazza - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Inter-Venezia in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato su… - SkySport : Serie A, Inter e Milan di scena a San Siro in 24 ore: i precedenti #SkySport #SerieA #SkySerieA #Inter #Milan -