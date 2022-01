Quirinale, Berlusconi si arrende. Ma non rinuncia all’ultima balla: “Ho i numeri per essere eletto, passo indietro per responsabilità nazionale” (Di sabato 22 gennaio 2022) Aveva i voti ma ha preferito farsi da parte. Silvio Berlusconi dice di essersi ritirato dalla corsa alla presidenza della Repubblica, nonostante avesse “verificato l’esistenza di numeri sufficienti per l’elezione”. Non è una battuta ma è quello che sostiene il leader di Forza Italia nella nota inviata al vertice del centrodestra. Ovviamente non potrà mai esserci la controprova, visto che l’uomo di Arcore ha deciso di arrendersi. Alla fine di una giornata segnata dalla decisione di non recarsi a Roma, proprio per il vertice del centrodestra. Una riunione, quella con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che è stata rinviata al tardo pomeriggio, visto che nel frattempo Berlusconi ha visto i ministri di Forza Italia. Poi ha deciso di non collegarsi, preferendo inviare una nota che è stata letta dalla fidata Licia Ronzulli. Da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Aveva i voti ma ha preferito farsi da parte. Silviodice di essersi ritirato dalla corsa alla presidenza della Repubblica, nonostante avesse “verificato l’esistenza disufficienti per l’elezione”. Non è una battuta ma è quello che sostiene il leader di Forza Italia nella nota inviata al vertice del centrodestra. Ovviamente non potrà mai esserci la controprova, visto che l’uomo di Arcore ha deciso dirsi. Alla fine di una giornata segnata dalla decisione di non recarsi a Roma, proprio per il vertice del centrodestra. Una riunione, quella con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che è stata rinviata al tardo pomeriggio, visto che nel frattempoha visto i ministri di Forza Italia. Poi ha deciso di non collegarsi, preferendo inviare una nota che è stata letta dalla fidata Licia Ronzulli. Da ...

