Advertising

MatteoBarzaghi : Probabile formazione Inter. D’Ambrosio in difesa con Skriniar e Bastoni. Torna Darmian a dx, a sin c’è Perisic. In… - sportli26181512 : Dzeko torna decisivo: 'Inzaghi capisce di #calcio… Siamo stanchi, questo campo è un disastro': Dzeko torna decisivo… - Gazzetta_it : Dzeko torna decisivo: 'Inzaghi capisce di calcio… Siamo stanchi, questo campo è un disastro' - fant_chia_amor : RT @FrancescoOrdine: Inter poco brillante ma sempre a dama. Dzeko torna al gol nel momento giusto e al culmine di una prova da lode: qualch… - UMartinenghi : @FBiasin Una pennellata sulla testa di Dzeko che torna al gol dopo averne sbagliato uno grande come un grattacielo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko torna

Poco più tardi la chance più grande del match: stacco di De Vrij, Lezzerini non trattiene,da due passi manda in curva sul tentativo disperato in uscita del portiere avversario. In totale tre ...A mettere la firma è stato Edin, checosì al gol dopo diverso tempo nella serata forse più importante visto quanto si era complicato il match. Il bosniaco ha fatto esplodere i 5000 di '...Pesantissima vittoria in rimonta in extremis per l'Inter che imponendosi sul Venezia per 2-1 nell'anticipo della 23a giornata di Serie A allunga in vetta alla classifcia: ora è a +5 sul Milan atteso d ...INTER-VENEZIA 2-1: NUMERI E STATISTICHE. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni (1' st Dimarco); Darmian (28' st Dumfries), Barella (27' st Vidal), Brozovic (37' ...