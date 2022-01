Draghi al Colle può segnare una rottura istituzionale. I leader sarebbero solo numeri due (Di sabato 22 gennaio 2022) In attesa di sapere se la palla di lardo del mio ultimo post era trasparente, una considerazione questo avvicinamento al Colle la chiama. Il tragico fallimento formativo della Seconda Repubblica. Mentre Sergio Mattarella tenta disperatamente di uscire di scena, gli manca solo la fuga in stile Habemus Papam, questi trent’anni non hanno espresso un solo politico degno di essere inserito in una rosa di candidabili. Tranne, ovviamente, lui, Berlusconi, eponimo di questa caduta avvilente, autobiografia photoshoppata di una nazione, uscita dall’analfabetismo con Non è mai troppo tardi, ritornataci sotto l’egida del Biscione. Nemmeno le riserve della Repubblica, gli ex presidenti delle Camere, riescono ad affacciarsi alla ribalta delle eliminatorie. Né quelli di destra, né quelli di sinistra, fatta eccezione per il buon Casini, in Parlamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) In attesa di sapere se la palla di lardo del mio ultimo post era trasparente, una considerazione questo avvicinamento alla chiama. Il tragico fallimento formativo della Seconda Repubblica. Mentre Sergio Mattarella tenta disperatamente di uscire di scena, gli mancala fuga in stile Habemus Papam, questi trent’anni non hanno espresso unpolitico degno di essere inserito in una rosa di candidabili. Tranne, ovviamente, lui, Berlusconi, eponimo di questa caduta avvilente, autobiografia photoshoppata di una nazione, uscita dall’analfabetismo con Non è mai troppo tardi, ritornataci sotto l’egida del Biscione. Nemmeno le riserve della Repubblica, gli ex presidenti delle Camere, riescono ad affacciarsi alla ribalta delle eliminatorie. Né quelli di destra, né quelli di sinistra, fatta eccezione per il buon Casini, in Parlamento ...

Advertising

lucianonobili : «Se si porta #Draghi allo scrutinio segreto, lo si elegge. Esporlo a una bocciatura dell'Aula significherebbe perde… - ItaliaViva : .@matteorenzi : '#Draghi può stare a Chigi o al Colle ma non in panchina' - fattoquotidiano : Draghi prepara la fuga sul Colle, con l'aiutino dei giornali dell'establishment - ChilErminia : Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): 'Draghi non deve andare al Colle perché sarebbe un presidente padrone' - Il… - infoitinterno : Colle, la contraddizione dell’opzione Draghi -