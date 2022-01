Calciomercato | Mathias Olivera è ad un passo dal Napoli

Advertising

SkySport : Napoli, Mathias Olivera già a gennaio: c'è la proposta al Getafe. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - sportli26181512 : Napoli, bloccato Olivera: Il Napoli ha trovato l'accordo e quindi bloccato in vista della prossima stagione Mathias… - infoitsport : Calciomercato Napoli, accordo con Mathias Olivera: i dettagli - CalcioOggi : Calciomercato Napoli, accordo con Mathias Olivera: i dettagli - Fantacalcio ® - spiritualnews24 : Calciomercato #Napoli ???Trovato il vice Mario Rui: Mathias #Olivera, terzino uruguayano classe '97. Gia pronta un o… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Mathias

Commenta per primo Il Napoli ha trovato l'accordo e quindi bloccato in vista della prossima stagioneOlivera del Getafe . Terzino sinistro uruguaiano ma con passaporto spagnolo classe 1997 sta spingendo per convincere il club spagnolo a lasciarlo partire subito....un altro attaccante con caratteristiche simili a quelle del suo capitano in fase di...rivelato nel corso di Calciomerato - L'Originale pare ormai certo l'arrivo in estate di...Mathias Olivera del Getafe è più vicino al Napoli. Pronta un’offerta da circa 10/11 milioni di euro complessivi per un prestito con obbligo di riscatto ...Il nome di Mathias Olivera torna forte nel mercato invernale del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe pronta un’offerta che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni ...