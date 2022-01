Anno Giudiziario | Ancona | +50% ricorsi processi troppo lunghi

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno gi… - Agenzia_Ansa : Cartabia alla cerimonia di inaugrazione dell'anno giudiziario a Reggio Calabria: 'I problemi hanno causato erosione… - rtl1025 : ?? 'L’anno #giudiziario si è aperto nella totale indifferenza. Le parole sentite confermano che quel mondo togato no… - Valter41271244 : RT @antimafia2000: Anno giudiziario, pg Torino: ''Su mafie c'è silenzio assordante'' - LetiziaMoratti : Oggi ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale di Milano. Importante… -

Ultime Notizie dalla rete : Anno Giudiziario

... tra il primo luglio 2020 e il 30 giugno 2021, ha riferito il presidente della Corte d'appello di Ancona Luigi Catelli, aprendo ad Ancona l'2022, la Corte ha emesso condanne per ...Così la mi - nistra della Giustizia,Cartabia, all'inaugurazione dell'a Reggio Calabria. Ruolo del ministero, "assicurare più risorse e strumenti a tutti gli uffici giudiziari". Stop ...Aumentano i reati, anche quelli più gravi come gli omicidi, le associazioni per delinquere di stampo mafioso, le frodi informatiche, le violenze sessuali, e cresce il numero dei procedimenti. Arranca ...Milano, 22 feb. (Adnkronos) - La giustizia fa i conti con il Covid, ma "occorrerà sapienza ed equilibrio per non sacrificare il giusto processo sull'altare della velocità e imboccando le scorciatoie d ...