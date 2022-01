Addio a Gianni di Marzio | aveva 82 anni

(Di sabato 22 gennaio 2022)di, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo.82. Ad annunciarlo e' stato il figlio Gianluca, giornalista sportivo. "Ora potrai allenare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gianni

di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. Aveva 82 anni. Ad annunciarlo e' stato il figlio Gianluca, giornalista sportivo. "Ora potrai allenare il ...Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima ...L'allenatore e dirigente sportivo si è spento, all'età di 82 anni. Allenò anche Genoa, Catania (promosso in Serie A), Padova, Cosenza e Palermo ...Il mondo del calcio piange la scomparsa a 82 anni di Gianni Di Marzio, allenatore e dirigente sportivo ed anche papà del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che ha pubblicato alcuni messaggi ...