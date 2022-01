Uomini e Donne, Federica Aversano: ''Immagino Matteo Ranieri con mio figlio'' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Federica Aversano parla del percorso a Uomini e Donne e dei sentimenti che inizia a nutrire per il tronista Matteo Ranieri. Leggi su comingsoon (Di venerdì 21 gennaio 2022)parla del percorso ae dei sentimenti che inizia a nutrire per il tronista

Advertising

WittyTV : ?Comunicazione importante?Continuano i CASTING di Alessandra Celentano! La maestra è alla ricerca di ballerini di l… - nzingaretti : Massima solidarietà agli agenti che oggi sono rimasti feriti durante lo sgombero del locale occupato abusivamente d… - Corriere : Ewob — l’associazione European women on boards di cui fa parte per l’Italia Valore D — ha presentato anche quest’an… - annotiamoli : RT @Sarita_Libre: La #MareJonio è tornata a navigare e ha già strappato al mare tanti uomini, donne e bambini in fuga dalla #Libia. Il moto… - hishaylee : RT @cagi_87: Questa ragazza sapeva della sorpresa a Luigi sul tetto e aveva anticipato che avrebbe ricevuto una sorpresa senza poter dire c… -