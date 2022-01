Un immigrato gli occupa la casa. E ora Nonno Renzo sta morendo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nonno Renzo sta male e ancora non riesce a riavere casa sua, occupata abusivamente#Ladridicase #Fuoridalcoro pic.twitter.com/CivER9cpO0 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 18, 2022 Ma voi l’avete seguita la storia di Renzo, il pensionato delle ferrovie che vive su un terrazzo? Ci combatte da settimane Mario Giordano con la sua Fuori dal coro, che da sola ha già liberato quasi più case abusivamente occupate dello stato, il che dice tutto del Paese che siamo. Un Paese dove la polizia, come hanno mostrato i servizi della trasmissione, scorta l’abusivo, un pregiudicato bengalese che fa la bella vita, dalle “molestie” di una giornalista che va a chiedergli: Hussein, che dobbiamo fare? Lo sai che Renzo per colpa tua sta morendo? E sta ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 21 gennaio 2022)sta male e ancora non riesce a riaveresua,ta abusivamente#Ladridicase #Fuoridalcoro pic.twitter.com/CivER9cpO0 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 18, 2022 Ma voi l’avete seguita la storia di, il pensionato delle ferrovie che vive su un terrazzo? Ci combatte da settimane Mario Giordano con la sua Fuori dal coro, che da sola ha già liberato quasi più case abusivamentete dello stato, il che dice tutto del Paese che siamo. Un Paese dove la polizia, come hanno mostrato i servizi della trasmissione, scorta l’abusivo, un pregiudicato bengalese che fa la bella vita, dalle “molestie” di una giornalista che va a chiedergli: Hussein, che dobbiamo fare? Lo sai cheper colpa tua sta? E sta ...

