Advertising

romatoday : Tonino Corrias freddato davanti a casa: è caccia al killer - PalermoToday : Tonino Corrias freddato davanti a casa: è caccia al killer - TeleradioNews : Delitti e suicidi Tonino Corrias,… - giannigosta : Delitti e suicidi Tonino Corrias,… - TeleradioNews : Delitti e suicidi Tonino Corrias,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonino Corrias

Today.it

... in Oliena, in via Massaua, i Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro sono intervenuti per il ritrovamento del corpo senza vita di, ...E' stato ucciso con diverse fucilate l'allevatore di 59 anni,, freddato questa mattina mentre stava salendo sull'auto, una Ford Fiesta blu scuro, per recarsi al suo ovile nelle campagne di Oliena (Nuoro). I rilievi del Ris dei Carabinieri sono ...Per due volte Tonino Corrias era scampato ad altrettanti agguati ma ieri mattina il killer non ha fallito e lo ha ucciso davanti a casa, nel centro di Oliena. Una raffica di fucilate dritta contro l’o ...Tonino Corrias, 59 anni, allevatore, già sfuggito a due imboscate nel 2001 e nel 2015, era appena uscito di casa per dirigersi verso il suo ovile quando un uomo, avvicinatosi, gli sparò due fucilate, ...