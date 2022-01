Tommaso Zorzi nuovo attacco a Soleil: “Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché…” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Indubbiamente una delle protagoniste della sesta edizione del Gf Vip è Soleil Sorge con la sua amicizia particolare con Alex Belli che tanto ha fatto arrabbiare la moglie Delia Duran, ultima new entry nella casa di Cinecittà. Tuttavia l’influencer italo-americana negli ultimi giorni si è allontanata dalle sue amiche con cui aveva instaurata un ottimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Soleil sbotta contro Gianmaria (VIDEO): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Gf Vip, Alex e il massaggio hot a Soleil (FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra Alex e Soleil (VIDEO): il web si divide Gf Vip, Soleil ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Indubbiamente una delle protagoniste della sesta edizione del Gf Vip èSorge con la sua amicizia particolare con Alex Belli che tanto ha fatto arrabbiare la moglie Delia Duran, ultima new entry nella casa di Cinecittà. Tuttavia l’influencer italo-americana negli ultimi giorni si è allontanata dalle sue amiche con cui aveva instaurata un ottimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbotta contro Gianmaria (VIDEO): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Gf Vip, Alex e il massaggio hot a(FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra Alex e(VIDEO): il web si divide Gf Vip,...

Advertising

realtimetvit : Le queen sono pronte a raccontare il loro percorso a #DragRaceItalia aiutate dalle domande puntuali e taglienti di… - realtimetvit : Hello Hello Hello ?? Qui si inizia a fare sul serio! ???? Domani non perdete la seconda puntata di #DragRaceItalia, al… - soleil_lafenice : RT @Anastasia113: Ma sti gran cazzi??? Ancora parli che hai rubato la vittoria a Dayane perché raccomandato?!? Vai a vergognarti altrove By… - filoXXL : #GFVIP Dovevate fare entrare Nathaly all'inizio di questo GF. Purtroppo l'arroganza di Soleil va avanti nonostante… - susymadfer : @Anastasia113 @tommaso_zorzi I voti truccati erano per lei, senza quelli alla seconda puntata era già fuori -