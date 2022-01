“Soleil Sorge? Io l’avrei squalificata, ferisce le persone!”, ex vippona attacca la concorrente del Grande Fratello Vip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Francesca Cipriani intervistata da SuperGuida TV è stata un vero fiume in piena. La ex concorrente ha svelato perché ha lasciato in anticipo il Grande Fratello Vip e cosa ne pensa di Alex Belli e Delia Duran. La bionda della TV ha anche “attaccato” Soleil Sorge, svelando il suo pensiero nei riguardi dell’italo americana. Francesca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Francesca Cipriani intervistata da SuperGuida TV è stata un vero fiume in piena. La exha svelato perché ha lasciato in anticipo ilVip e cosa ne pensa di Alex Belli e Delia Duran. La bionda della TV ha anche “to”, svelando il suo pensiero nei riguardi dell’italo americana. Francesca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Soleil Sorge? Io l’avrei squalificata, ferisce le persone!”, ex vippona attacca la concorrente del Grande Fratello… - avtaty : RT @Soleilandia: Tra gelosia di amicizia con Sophie, gelosia di non essere protagonisa quanto lei, accusarla di bullismo e poi sono le prim… - infoitcultura : Alex Belli e Soleil Sorge: due concorrenti del GF Vip rivelano cosa è successo sotto le coperte - maximassimo78 : RT @regno_disoleil: Il #teamsoleil esiste da settembre. Gli altri hanno preso rilevanza dopo lo scandalo razzista dando vita ad un pietismo… - Donposticcia : La Sorge vede solo i suoi momenti di sconforto e non quelli della Duran! L'egocentrismo della Sorge è imbarazzante!… -