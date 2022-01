Sky Tg24 dà i numeri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sky Tg24 si prepara alla nuova svolta digitale MF – Milano Finanza, pagina 17, di Nicola Carosielli. Dall’uso sempre più approfondito ed efficace dei dati alla realtà aumentata, fino all’integrazione dei linguaggi visivi del mondo digitale. L’innovazione è ormai diventato l’elemento irrinunciabile nel percorso di Sky Tg24, portando con sé anche un rinnovamento degli studi televisivi: da quello principale delle news a quello di Roma dedicato agli approfondimenti politici, si è al lavoro anche per realizzare il nuovo corner nella newsroom, completamente rinnovato e arricchito di funzioni tecnologiche e soluzioni visive che lo trasformeranno all’occorrenza in un vero e proprio studio, per poi arrivare in primavera al debutto del nuovo «infinite studio», interamente in realtà aumentata nel quale produrre un appuntamento quotidiano e dei programmi speciali ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 21 gennaio 2022) Skysi prepara alla nuova svolta digitale MF – Milano Finanza, pagina 17, di Nicola Carosielli. Dall’uso sempre più approfondito ed efficace dei dati alla realtà aumentata, fino all’integrazione dei linguaggi visivi del mondo digitale. L’innovazione è ormai diventato l’elemento irrinunciabile nel percorso di Sky, portando con sé anche un rinnovamento degli studi televisivi: da quello principale delle news a quello di Roma dedicato agli approfondimenti politici, si è al lavoro anche per realizzare il nuovo corner nella newsroom, completamente rinnovato e arricchito di funzioni tecnologiche e soluzioni visive che lo trasformeranno all’occorrenza in un vero e proprio studio, per poi arrivare in primavera al debutto del nuovo «infinite studio», interamente in realtà aumentata nel quale produrre un appuntamento quotidiano e dei programmi speciali ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Irlanda, eliminate quasi tutte le restrizioni: via Green pass e distanziamento - SkyTG24 : #Covid19, lo studio: Omicron sopravvive fino a 8 giorni su una superficie di plastica - SkyTG24 : Al via registro contro telemarketing: stop a chiamate promozionali anche su cellulari - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torino, flash mob a Mirafiori per Gigi D'Agostino. VIDEO - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Incidente nel Salernitano, scontro tra Ape Car e un tir: morto 60enne -