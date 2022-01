Serena Enardu sta male dopo il vaccino: fan preoccupati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Serena Enardu, che dopo aver fatto sapere sui social di non essere stata bene, ha dato la colpa al vaccino. L'ex tronista ha avuto diversi sintomi come "rush cutaneo, fortissimi dolori articolari e muscolari, cefalea perenne, spossatezza, dolore agli occhi, nausea e inappetenza". "Non mi reggevo in piedi" ha raccontato su Instagram, spiegando meglio: "Tutto questo per oltre 12 giorni. Scritto non rende l'idea ma vi assicuro che è stato devastante". Rispondendo alle domande dei follower, Serena - che ha fatto una sola dose di Pfizer dopo la guarigione dal Covid - ha detto la sua: "Sarebbe opportuno fare una serie di esami ed accertamenti prima di farsi inoculare un vaccino sperimentale. Sto facendo tutti gli ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di, cheaver fatto sapere sui social di non essere stata bene, ha dato la colpa al. L'ex tronista ha avuto diversi sintomi come "rush cutaneo, fortissimi dolori articolari e muscolari, cefalea perenne, spossatezza, dolore agli occhi, nausea e inappetenza". "Non mi reggevo in piedi" ha raccontato su Instagram, spiegando meglio: "Tutto questo per oltre 12 giorni. Scritto non rende l'idea ma vi assicuro che è stato devastante". Rispondendo alle domande dei follower,- che ha fatto una sola dose di Pfizerla guarigione dal Covid - ha detto la sua: "Sarebbe opportuno fare una serie di esami ed accertamenti prima di farsi inoculare unsperimentale. Sto facendo tutti gli ...

