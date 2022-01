Roma, un nuovo “Civico giusto” nella chiesa Ss Redentore di Val Melaina: i due parroci nascosero i perseguitati dal nazifascismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo i Parioli ora è il turno del quartiere Val Melaina e della Parrocchia del Ss. Redentore. Giovedì 20 gennaio infatti, sull’entrata principale della chiesa, è stato affisso un altro ‘’Civico giusto’’. La targa ricorda le storie di don Adolfo Petriconi e don Parisio Curzi, parroco e vice parroco che negli anni ’40 nascosero alcuni perseguitati politici salvandoli dal nazifascismo. Tra questi anche un giovane Emilio Colombo che anni dopo ricoprirà la carica di presidente del Parlamento europeo dal 1977 al 1979. Per quello che avevano fatto, i due sacerdoti furono imprigionati al Regina Coeli e solo con l’intervento del Vaticano evitarono la condanna a morte. Il progetto, promosso da “Romabpa – Mamma Roma e i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo i Parioli ora è il turno del quartiere Vale della Parrocchia del Ss.. Giovedì 20 gennaio infatti, sull’entrata principale della, è stato affisso un altro ‘’’’. La targa ricorda le storie di don Adolfo Petriconi e don Parisio Curzi, parroco e vice parroco che negli anni ’40alcunipolitici salvandoli dal. Tra questi anche un giovane Emilio Colombo che anni dopo ricoprirà la carica di presidente del Parlamento europeo dal 1977 al 1979. Per quello che avevano fatto, i due sacerdoti furono imprigionati al Regina Coeli e solo con l’intervento del Vaticano evitarono la condanna a morte. Il progetto, promosso da “bpa – Mammae i suoi ...

