Quirinale, ok dal Cdm a dl per voto grandi elettori positivi Covid-19 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità un decreto per permettere il voto ai grandi elettori positivi al Covid. La misura arriva anche alla luce della lettera del presidente della Camera Roberto Fico indirizzata al governo in cui veniva chiesto, alla luce di quanto emerso dalla riunione dei capigruppo, un intervento normativo per consentire il voto. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità un decreto per permettere ilaial. La misura arriva anche alla luce della lettera del presidente della Camera Roberto Fico indirizzata al governo in cui veniva chiesto, alla luce di quanto emerso dalla riunione dei capigruppo, un intervento normativo per consentire il

