Quirinale | domani Berlusconi scioglie riserva su sua candidatura

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) –Silviorà lasulla suaal Colle. Il Cav potrebbe restare ad Arcore e partecipare al vertice di centrodestra da remoto. Lo confermano fonti azzurre. Silvio, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti oggi al telefono esi incontreranno in un vertice con riflettori sulla corsa al Colle. In occasione dell’elezione del presidente della Repubblica, il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria, hanno reso noto i partiti della coalizione di centrodestra. Intanto oggi è andato in scena un vertice di Forza Italia a Villa San Martino, nella residenza di Arcore, doveha riunito lo stato maggiore del partito, con i capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria ...