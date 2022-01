Quirinale, al via i lavori per far votare i positivi: nel parcheggio della Camera si allestisce il Drive in (Di venerdì 21 gennaio 2022) In attesa del responso del governo sulla norma ad hoc richiesta dalla Camera per consentire l’arrivo a Roma e il voto dei grandi elettori positivi o in quarantena, Montecitorio ha comunque dato il via ai lavori per allestire un Drive in nel parcheggio di via della Missione, dove senatori, deputati e delegati regionali avranno la possibilità di votare per il Quirinale pur se entrati in contatto con il virus. Nell’area, trasformata in un cantiere, sono all’opera una ventina di operai, elettricisti e falegnami che hanno montato diversi gazebo con struttura metallica e rivestimento di pvc bianco, all’interno dei quali si svolgeranno le operazioni di voto. Le incertezze sulle modalità del voto Oggi il presidente Roberto Fico ha scritto al ministro per i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) In attesa del responso del governo sulla norma ad hoc richiesta dallaper consentire l’arrivo a Roma e il voto dei grandi elettorio in quarantena, Montecitorio ha comunque dato il via aiper allestire unin neldi viaMissione, dove senatori, deputati e delegati regionali avranno la possibilità diper ilpur se entrati in contatto con il virus. Nell’area, trasformata in un cantiere, sono all’opera una ventina di operai, elettricisti e falegnami che hanno montato diversi gazebo con struttura metallica e rivestimento di pvc bianco, all’interno dei quali si svolgeranno le operazioni di voto. Le incertezze sulle modalità del voto Oggi il presidente Roberto Fico ha scritto al ministro per i ...

