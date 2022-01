Probabili formazioni Genoa-Udinese: ventitreesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Genoa-Udinese, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di sabato 22 gennaio nella cornice del Ferraris. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Genoa – Spazio al 4-3-3 con Portanova nell’inedita posizione d’attacco con Yeboah e Destro. Sturaro, Badelj, Rovella a centrocampo. Calafiori cerca una maglia. Udinese – Beto e Deulofeu pronti dal 1? in attacco. Nuytinck, Becao, Perez in difesa. Walace in cabina di regia. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di sabato 22 gennaio nella cornice del Ferraris. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-3-3 con Portanova nell’inedita posizione d’attacco con Yeboah e Destro. Sturaro, Badelj, Rovella a centrocampo. Calafiori cerca una maglia.– Beto e Deulofeu pronti dal 1? in attacco. Nuytinck, Becao, Perez in difesa. Walace in cabina di regia. Le...

