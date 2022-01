Positiva non vaccinata muore dopo aver partorito neonato prematuro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una donna 28enne , postiva al Covid e non vaccinata , è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo che, durante la degenza, è stato possibile farla partorire quanto si è capito che le sue condizioni ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una donna 28enne , postiva al Covid e non, è morta al Policlinico Umberto I di Romache, durante la degenza, è stato possibile farla partorire quanto si è capito che le sue condizioni ...

