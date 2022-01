Peste suina, si preparano gli abbattimenti di cinghiali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gennaio 2022 " Aumentano i casi di Peste suina , e martedì i governatori di Piemonte e Liguria Alberto Cirio e Giovanni Toti saranno a Roma per presentare il piano di interventi regionali per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gennaio 2022 " Aumentano i casi di, e martedì i governatori di Piemonte e Liguria Alberto Cirio e Giovanni Toti saranno a Roma per presentare il piano di interventi regionali per ...

Advertising

SkyTG24 : Peste suina, il #Piemonte chiede un primo risarcimento da 100 milioni - fattoquotidiano : Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca… - _Carabinieri_ : Peste suina africana: non contagia gli umani ma può causare gravi danni all’economia degli allevamenti. Segui i con… - giamma71 : RT @AgriculturaIT: Peste suina, Centinaio @giamma71 (Mipaaf): stanziati fondi per sostenere filiera ed export Made in Italy - giamma71 : RT @Agricolae1: #Pestesuina, @giamma71 (@Mipaaf_ ): stanziati fondi @Mipaaf_ @Palazzo_Chigi per sostenere filiera ed #export #MadeinItaly h… -