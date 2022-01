Napoli, trovato il dopo Insigne: assalto a Bajrami (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Napoli studia il colpo post Insigne: piace Bajrami dell’Empoli, sull’albanese anche Lazio e Sassuolo Il Napoli deve trovare il sostituto di Insigne e sta valutando le alternative. In questi ultimi giorni si è prospettata l’ipotesi di Bajrami dell’Empoli. Gli azzurri potrebbero andare all’assalto del numero dieci dei toscani, su cui ci sono anche Lazio e Sassuolo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilstudia il colpo post: piacedell’Empoli, sull’albanese anche Lazio e Sassuolo Ildeve trovare il sostituto die sta valutando le alternative. In questi ultimi giorni si è prospettata l’ipotesi didell’Empoli. Gli azzurri potrebbero andare all’del numero dieci dei toscani, su cui ci sono anche Lazio e Sassuolo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

