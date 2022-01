Milan-Juve, il forfait inaspettato spiazza tutti: c’è l’annuncio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Domenica ci sarà un big match importantissimo tra Milan e Juventus allo stadio San Siro in ottica Champions League: ma c’è una grana per l’AIA Milan e Juventus, sfidandosi nel posticipo della prossima giornata di Serie A, hanno la grande chance di guadagnare punti su una diretta avversaria. Al momento, il pensiero dei rossoneri è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Domenica ci sarà un big match importantissimo trantus allo stadio San Siro in ottica Champions League: ma c’è una grana per l’AIAntus, sfidandosi nel posticipo della prossima giornata di Serie A, hanno la grande chance di guadagnare punti su una diretta avversaria. Al momento, il pensiero dei rossoneri è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? Di corsa verso #MilanJuve ?? - pisto_gol : In tanti si chiedono il perché degli oltre 40 infortuni muscolari del Milan in un anno e mezzo: mi permetto di sugg… - juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - matted40783074 : Arbitri in sala var durante Milan-Juve: - junews24com : Mirante ritrova la Juve: quell'aneddoto in Primavera con Gasperini - -