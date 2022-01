Mamma si fa un bagno rilassante – i suoi cani decidono di rilassarsi con lei e fare una bevuta dalla vasca (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ursula Aitchison si stava facendo un meritato bagno rilassante quando improvvisamente si è sentita osservata. Ursula, 33 anni, era in hotel per godersi una giornata di pace e tranquillità. Ma il suo piano di coccolarsi non è andato esattamente come aveva immaginato. Infatti, i suoi due amici a quattro zampe sono sgattaiolati in bagno. E ovviamente hanno iniziato a infastidirla. View this post on Instagram A post shared by Ursula Daphne Aitchison (@hugoandursula) La Mamma umana Ursula ha filmato i suoi due cani che la guardavano, fermi di fianco alla vasca. Improvvisamente, Huxley ha iniziato a bere l’acqua dalla vasca, come se stesse cercando di salvarla. Ursula ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ursula Aitchison si stava facendo un meritatoquando improvvisamente si è sentita osservata. Ursula, 33 anni, era in hotel per godersi una giornata di pace e tranquillità. Ma il suo piano di coccolarsi non è andato esattamente come aveva immaginato. Infatti, idue amici a quattro zampe sono sgattaiolati in. E ovviamente hanno iniziato a infastidirla. View this post on Instagram A post shared by Ursula Daphne Aitchison (@hugoandursula) Laumana Ursula ha filmato idueche la guardavano, fermi di fianco alla. Improvvisamente, Huxley ha iniziato a bere l’acqua, come se stesse cercando di salvarla. Ursula ...

