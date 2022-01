Lobotka: “Mi dicevano di essere grasso, ora sono felice di essere a Napoli. Spalletti? Non urla come Gattuso” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: “Quello attuale è il miglior Lobotka? sono felice a Napoli perché sto giocando molte partite perché prima non avevo l’occasione di giocare molto, era un momento difficile. Pensavo di cambiare squadra perché volevo giocare e godermi spazio. Spalletti rispetto a Gattuso ha dimostrato di credere nelle mie qualità e ora sto giocando moltissimo”. “Le parole di Hamsik? Mi hanno aiutato molto soprattutto con i tifosi. Molti non capivano come un giocatore 25 milioni non potesse giocare, dicevano che ero grasso. Lui è stato un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stanislav, centrocampista del, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: “Quello attuale è il migliorperché sto giocando molte partite perché prima non avevo l’occasione di giocare molto, era un momento difficile. Pensavo di cambiare squadra perché volevo giocare e godermi spazio.rispetto aha dimostrato di credere nelle mie qualità e ora sto giocando moltissimo”. “Le parole di Hamsik? Mi hanno aiutato molto soprattutto con i tifosi. Molti non capivanoun giocatore 25 milioni non potesse giocare,che ero. Lui è stato un ...

