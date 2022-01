L’incitamento su IG della pagina no-vax: «Almeno il fastidio per un commento di dissenso potete prendervelo» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fare divulgazione social su temi giuridici è già, si per sé, complesso. Lo diventa ancora di più se – come accaduto a Francesca Florio, nota su Instagram come Checcaflo – sotto un post compaiono una valanga di commenti negativi e insulti volutamente indotti. Andiamo con ordine e ricapitoliamo, insieme alla diretta interessata, una faccenda social di insulti no-vax come (ultimamente) ce ne sono troppe e che evidenziano l’incapacità di molti di comunicare in maniera costruttiva sui social quando si tratta della tematica vaccino. Tutto parte dal post qui sotto, pubblicato sul profilo di Checcaflo un paio di giorni fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca (@checcaflo) LEGGI ANCHE >>> No, non è vero (come dice la Meloni) che i no-vax potranno comprare solo beni primari nei supermercati Insulti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fare divulgazione social su temi giuridici è già, si per sé, complesso. Lo diventa ancora di più se – come accaduto a Francesca Florio, nota su Instagram come Checcaflo – sotto un post compaiono una valanga di commenti negativi e insulti volutamente indotti. Andiamo con ordine e ricapitoliamo, insieme alla diretta interessata, una faccenda social di insulti no-vax come (ultimamente) ce ne sono troppe e che evidenziano l’incapacità di molti di comunicare in maniera costruttiva sui social quando si trattatematica vaccino. Tutto parte dal post qui sotto, pubblicato sul profilo di Checcaflo un paio di giorni fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca (@checcaflo) LEGGI ANCHE >>> No, non è vero (come dice la Meloni) che i no-vax potranno comprare solo beni primari nei supermercati Insulti ...

