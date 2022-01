Libero De Rienzo: tutto su Takeaway, il film appena uscito e l’ultimo in cui compare l’attore scomparso (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 20 gennaio 2022 è uscito nei cinema di tutta Italia Takeaway, l’ultimo lungometraggio diretto da Renzo Carbonera. È anche l’ultimo film in cui compare Libero De Rienzo, il Bart di Santa Maradona e il Bartolomeo di Smetto quando voglio, scomparso lo scorso 15 luglio. l’attore è stato trovato senza vita nella sua casa di Roma, dopo un’intossicazione mortale da eroina, come riportato da AdnKronos. Takeaway: la trama del lungometraggio sul doping Pochi mesi prima della morte di Libero De Rienzo , il famoso attore ha recitato come co-protagonista nella pellicola girata a Rieti, incentrata sul tema del doping. Il film è ambientato nel 2008, agli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 20 gennaio 2022 ènei cinema di tutta Italialungometraggio diretto da Renzo Carbonera. È anchein cuiDe, il Bart di Santa Maradona e il Bartolomeo di Smetto quando voglio,lo scorso 15 luglio.è stato trovato senza vita nella sua casa di Roma, dopo un’intossicazione mortale da eroina, come riportato da AdnKronos.: la trama del lungometraggio sul doping Pochi mesi prima della morte diDe, il famoso attore ha recitato come co-protagonista nella pellicola girata a Rieti, incentrata sul tema del doping. Ilè ambientato nel 2008, agli ...

