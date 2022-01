Il 22 gennaio sciopero dei riders di Just Eat

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) In seguito alle mobilitazioni e agli scioperi di Torino, Roma e Genova, i lavoratori e le lavoratrici diEat in queste settimane si sono messi in contatto coi colleghi delle altre città e sono pronti a scendere in campo per una ulteriore giornata di lotta.Negli scorsi giorni, infatti, è stata presentata la nostra piattaforma nazionale a Takeaway.com con una richiesta di incontro per arrivare alla risoluzione degli innumerevoli problemi che i ciclofattorini vivono sulla propria pelle. Come capitato anche negli scorsi mesi, l’azienda si nasconde dietro un muro di silenzio, ignorando le legittime richieste e non rispondendo alle innumerevoli sollecitazioni poste dai lavoratori.Questa situazione è inaccettabile. Per questo motivo il giorno 22costruiremo una importante giornata di mobilitazione e didei ...