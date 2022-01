Green pass e accesso a servizi e attività, Draghi firma il Dpcm (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm (in corso di registrazione) che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità; sanitario; veterinario; di giustizia; di sicurezza personale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario, hato oggi il(in corso di registrazione) che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. La deroga vale per ie leche si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità; sanitario; veterinario; di giustizia; di sicurezza personale. L'articolo L'Opinionista.

