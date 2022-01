Gemma seduce i cavalieri | ma Tina attacca | Di sexy non hai nulla | sei ridicola

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ce l'ha messa tuttaGalgani per sedurre il parterre maschile durante la sfilata dal tema 'Pazzie d'amore' di ' Uomini e Donne '. La passerella, però, non ha conquistatoCipollari che ha ...

ti rendi conto?', ha continuato Tina. Leggi Anche Uomini e Donne, Diego ci riprova con Ida: 'Rivederti è stato bello' Leggi Anche Fiori d'arancio a 'Uomini e Donne', Angela ha detto sì ad ...La dama torinese, vestita con una jumpsuit rossa fuoco,sfila vicino ad un tavolo da biliardo, si piega con fare malizioso per mandare la pallina in buca, fuma un sigaro e lascia il parterre ...L'opinionista di "Uomini e Donne" polemizza dopo la sfilata e provoca il parterre maschile: "Se vi piace così tanto, perché non ci uscite?" ...Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, la sfilata piccante di Gemma Galgani provoca malumori in studio.