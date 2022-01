Ecobonus 2022 ciclomotori e motocicli: requisiti e domanda (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso dell’anno appena iniziato, la cd. ‘rivoluzione verde’ passa anche attraverso l’Ecobonus 2022 ciclomotori e motocicli. Il Governo ha infatti stanziato 20 milioni per incentivare l’acquisto di mezzi meno inquinanti e la rottamazione di quelli vecchi. Vediamo allora qualche dettaglio in merito all’Ecobonus 2022, in modo da non rischiare di perderlo. Ecobonus 2022: gli stanziamenti programmati E’ importante ricordare che dalle ore 10 del 13 gennaio, sul portale Ecobonus.mise.gov.it, vi è la possibilità di richiedere, ossia prenotare gli incentivi statali per comprare moto o scooter elettrici o ibridi, nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (classificazione di cui al Codice della ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso dell’anno appena iniziato, la cd. ‘rivoluzione verde’ passa anche attraverso l’. Il Governo ha infatti stanziato 20 milioni per incentivare l’acquisto di mezzi meno inquinanti e la rottamazione di quelli vecchi. Vediamo allora qualche dettaglio in merito all’, in modo da non rischiare di perderlo.: gli stanziamenti programmati E’ importante ricordare che dalle ore 10 del 13 gennaio, sul portale.mise.gov.it, vi è la possibilità di richiedere, ossia prenotare gli incentivi statali per comprare moto o scooter elettrici o ibridi, nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (classificazione di cui al Codice della ...

