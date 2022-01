Advertising

orizzontescuola : Docente aggredita davanti agli studenti, l’avvocato: “l’assistente tecnico era solo un testimone” - romait_it : Roma Fiumicino, docente aggredita e minacciata da una collega - - orizzontescuola : Docente aggredita e picchiata in aula da un’assistente di laboratorio davanti agli studenti -

Ultime Notizie dalla rete : Docente aggredita

L'ha quindi chiesto scusa proponendo anche di pagare il foglio in più stampato. Ma la sua buona volontà, unita alle scuse, non è servita a calmare la furia dellache si è scagliata ...La vicenda viene raccontata da La Repubblica , che ricostruisce la storia: ' Il pc dell'aula docenti non funzionava, non c'era linea internet - racconta la- così ho chiesto alla ...Aggredita, minacciata e spintonata da una collega davanti agli studenti: la colpa della professoressa? Aver fatto delle fotocopie da una stampante per uso personale nell'aula d'informatica di un istit ...L'insegnante aveva stampato un foglio in più di quelli previsti e una mail personale. La vittima ha denunciato l'aggressione. L'episodio in un istituto superiore di Fiumicino ...