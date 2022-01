Covid, Sofo (FdI-Ecr) chiede norme per limitare i conflitti d’interesse tra Ue e Big Pharma (Di venerdì 21 gennaio 2022) «L’ultimo rapporto Oxfam sulle disuguaglianze ha stimato che, negli ultimi due anni, le maggiori società farmaceutiche hanno notevolmente incrementato i loro utili, stimati in alcuni casi addirittura in mille dollari al secondo, come conseguenza delle politiche sanitarie adottate anche dalle Ue nella gestione della pandemia». Lo annuncia l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Vincenzo Sofo ha presentato un’interrogazione alla Commissione per chiedere norme per limitare conflitti d’interesse tra Ue e Big Pharma. Sofo, interrogazione alla Commissione Ue «Nello stesso periodo – osserva Sofo – il Corporate Europe Observatory ha calcolato che tale settore ha aumentato di almeno il 20% la spesa destinata al lobbying nelle istituzioni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) «L’ultimo rapporto Oxfam sulle disuguaglianze ha stimato che, negli ultimi due anni, le maggiori società farmaceutiche hanno notevolmente incrementato i loro utili, stimati in alcuni casi addirittura in mille dollari al secondo, come conseguenza delle politiche sanitarie adottate anche dalle Ue nella gestione della pandemia». Lo annuncia l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Vincenzoha presentato un’interrogazione alla Commissione perrepertra Ue e Big, interrogazione alla Commissione Ue «Nello stesso periodo – osserva– il Corporate Europe Observatory ha calcolato che tale settore ha aumentato di almeno il 20% la spesa destinata al lobbying nelle istituzioni ...

Advertising

SecolodItalia1 : Covid, Sofo (FdI-Ecr) chiede norme per limitare i conflitti d’interesse tra Ue e Big Pharma - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Ue- Covid, Sofo (FdI-Ecr): presentata interrogazione a Commissione per chiedere norme per limitare conflitti d’interes… - vocedelpatriota : Ue- Covid, Sofo (FdI-Ecr): presentata interrogazione a Commissione per chiedere norme per limitare conflitti d’inte… -