Chi è Elizabeth Holmes e perché ne sentiremo molto parlare (di lei e del suo stile) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da enfant prodige della Silicon Valley a scaltra truffatrice: la parabola discendente della sua start-up, Theranos, non finisce di destare scalpore. E ispira serie tv e film (in uscita a breve) che ne raccontano l'incredibile storia. A partire dall'ossessione per il suo look, curato nei minimi dettagli Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da enfant prodige della Silicon Valley a scaltra truffatrice: la parabola discendente della sua start-up, Theranos, non finisce di destare scalpore. E ispira serie tv e film (in uscita a breve) che ne raccontano l'incredibile storia. A partire dall'ossessione per il suo look, curato nei minimi dettagli

Advertising

CouchPotato7 : Comunque tra Elizabeth e andrei esteticamente parlando non saprei proprio dire chi sia quello americano e chi no #90giorniperinnamorarsi - fkdracomalfoy : @ltyl_elizabeth con chi parli? - ltyl_elizabeth : @narcissavibes Si, Alla domanda principale in un'altra, quale squadra tifi? Amo i Montrose Magpies e penso che sian… - ltyl_elizabeth : @oliverbaston pff Chi dice che il Puddlemere United è il migliore? - Taedpool_ : impazzisco perché veramente darcy non sarà particolarmente espressivo ma dio santo se difende chi parla male di eli… -