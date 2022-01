Calcio: Sarri 'Lazio in crescita ma corsa Champions non ci interessa' (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Luiz Felipe? C'è la ferma volontà di tenerlo" ROMA - "In questo momento la corsa Champions non ci interessa, vogliamo proseguire nel nostro percorso di crescita. Contro la Salernitana abbiamo messo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Luiz Felipe? C'è la ferma volontà di tenerlo" ROMA - "In questo momento lanon ci, vogliamo proseguire nel nostro percorso di. Contro la Salernitana abbiamo messo ...

